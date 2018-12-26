Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme ve konuşma engelli gencin kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşerek ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. 34 yaşındaki İsmail Akar ise dualarla toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, köy meydanında bulunan ve traktörlerin dalgıç pompa ile su aldığı havuz kapağı açık bırakılınca kuyuya düşerek hayatını kaybetti. İki gün önce yaşanan acı olayın ardından İsmail Akar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi yapılan cenazesi ailesi tarafından alınarak Engürücük Mahallesine getirilen İsmail Akar, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla defnedildi.

JANDARMANIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olay sonrası Gemlik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Engürücük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, gencin hem görme hem de konuşma engelli olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.