TCMB EYLÜL AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,9571'den 43,8544'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 48,3632'den 48,9583'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 20,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,5 milyar dolara yükseldi.