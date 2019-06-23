23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enes Batur kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu ancak pek çok kişi görüntülere rağmen inanmamıştı. Peki Enes Batur Damla Aslanalp evlendi mi? İşte Enes Batur'un evliliğine dair detaylar...
ENES BATUR DAMLA ASLANALP EVLENDİ Mİ?
Düğün paylaşımlarıyla uzun süre konuşulan Enes Batur, günler sonra “şaka” açıklamasında bulundu. Enes Batur, Gerçek Kahraman filmindeki rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini duyurmuş, düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. Pek çok kişi evliliğinin gerçek olmadığını, yeni çıkan filmin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini açıkladı.
ENES BATUR SUNGURTEKİR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998),Türk YouTuber ve oyuncu. Enes Batur; YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en büyük şahsi YouTube kanalının sahibidir.
HAYATI
2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.
ÖZEL HAYATI
23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu anımsattı. Haziran 2019'da, Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı.
FİLMOGRAFİ
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)
Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)
ÖDÜLLERİ
2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı)
2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"
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