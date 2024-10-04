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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'ENDOPHASIA' 12 Ekim'de Arter'de

        'ENDOPHASIA' 12 Ekim'de Arter'de

        Sesi ve görselliği eşzamanlı kullanarak insan beyninin dönüşümünün bir öyküsünü çıkaran transmedya performansı ENDOPHASIA, 12 ve 13 Ekim'de Arter'in performans salonu Karbon'da izleyicilerle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:16 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:16
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        'ENDOPHASIA' 12 Ekim'de Arter'de
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        Sesi ve görselliği eşzamanlı kullanarak insan beyninin dönüşümünün bir öyküsünü çıkaran transmedya performansı ENDOPHASIA, 12 ve 13 Ekim’de Arter’in performans salonu Karbon’da izleyicilerle buluşacak!

        Dil ve ifade kavramlarını hareket ve zaman odağında tartışmaya açan ENDOPHASIA, 2010 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından yaşamına kısmi felç ve afazi ile devam eden Sinan Uygun’un, yapay zekâ teknolojilerini ve disiplinler arası sanat faaliyetlerini içeren, özelleştirilmiş dil ve konuşma egzersizleriyle iyileşme sürecine dayanıyor. Sinan Uygun’un, kızı Gökçe Uygun gözetiminde aynalama, tekrara dayalı mimik, motor hareketler, sözcük üretme gibi fiziksel ve sözel egzersizler ile dil tabanlı yapay zekâ uygulamaları aracılığıyla gösterdiği gelişimi adım adım belgeleyen performans, insan beyninin ve konuşma merkezinin nasıl işlediğine dair canlı bir deneyim sunuyor.

        Performansçı Selim Cizdan ile Sinan Uygun’un diyaloglarıyla başlayan ENDOPHASIA, görsel ve işitsel unsurlar kullanılarak sahnede Uygun’un dijital bir kopyasının oluşturulmasıyla devam ediyor. Bir belgesel film ile sanatsal süreci de kayda geçirilen proje, bireysel ve karşılıklı iletişimin farklı evrelerini somut şekilde göz önüne seriyor.

        ENDOPHASIA başlıklı etkileyici transmedya performansı,12 Ekim 2024 Cumartesi akşamı saat 20:00’de; 13 Ekim 2024 Pazar günü ise 13:00’te ve 17:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da izleyicilerle buluşacak.

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        #ENDOPHASIA
        #Sinan Uygun
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