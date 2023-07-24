Endonezya'da teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi kayboldu
Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi kayboldu
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Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kaybolduğu açıklandı.
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Yerel arama ve kurtarma ajansı başkanı Muhammad Arafah, gece yarısından hemen sonra alabora olan teknenin Sulawesi'nin güneydoğusundaki Buton Central bölgesindeki Lanto köyünden Lagili köyüne gitmekte olduğunu kaydetti.
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Söz konusu yolcu teknesinin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için alabora olduğunu aktaran Arafah, teknedeki 15 kişinin öldüğünü, 19 kişinin de kaybolduğunu söyledi.
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Arafah, kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 kişiyi kurtardığını, kayıp olan 19 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. 20 kişilik kapasitesi olan ahşap teknede 40 kişinin bulunduğu belirtildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.