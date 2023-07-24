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        Haberler Dünya Endonezya'da teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi kayboldu

        Endonezya'da teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi kayboldu

        Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi kayboldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:25
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          Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

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          Yerel arama ve kurtarma ajansı başkanı Muhammad Arafah, gece yarısından hemen sonra alabora olan teknenin Sulawesi'nin güneydoğusundaki Buton Central bölgesindeki Lanto köyünden Lagili köyüne gitmekte olduğunu kaydetti.

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          Söz konusu yolcu teknesinin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için alabora olduğunu aktaran Arafah, teknedeki 15 kişinin öldüğünü, 19 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

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          Arafah, kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 kişiyi kurtardığını, kayıp olan 19 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. 20 kişilik kapasitesi olan ahşap teknede 40 kişinin bulunduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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