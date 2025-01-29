Enda Enerji Holding ne zaman talep toplayacak? Enda Enerji Holding kaç lot verir?
Enda Enerji Holding, 1.7 milyar TL ve yüzde 22.4 halka açıklık ile halka arz oluyor. 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 'ENDAE' kodu ile önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Enda Enerji Holding ne zaman talep toplayacak? İşte, detaylar...
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Enda Enerji Holding halka arz oluyor. 1.7 milyar TL büyüklük ile borsaya açılmaya hazırlanan firma 'ENDAE' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. 100 milyon lot dağıtacak firma kazanılan fonun tamamını işletme sermayesi finansmanı için kullanacak. Firma, yatırımcılardan 3 gün boyunca talep toplayacak. İşte, Enda Enerji Holding halka arz detayları...
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ENDA ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi.
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ENDA ENERJİ HOLDİNG NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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ENDA ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 100 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağımı şöyle;
150 Bin katılım ~ 533 Lot (9295 TL).
250 Bin katılım ~ 320 Lot (5580 TL).
350 Bin katılım ~ 229 Lot (3993 TL).
500 Bin katılım ~ 160 Lot (2790 TL).
700 Bin katılım ~ 114 Lot (1988 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 73 Lot (1273 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (872 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (627 TL).
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ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 100 işletme sermayesi
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ENDA ENERJİ HOLDİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsa işlem tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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ENDA ENERJİ HOLDİNG HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.