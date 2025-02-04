Enda Enerji halka arz oluyor. 17,44 TL halka arz fiyatıyla talep toplayacak şirket, bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Enda Enerji halka arz tarihini ve kişi başına düşecek olası lot miktarını araştırmaya başladı. Peki, "Enda Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Enda Enerji kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar" İşte Enda Enerji talep toplama tarihleri...