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En son depremler - 17 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için hazırladık. Son olarak Manisa'da 2.4 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 17 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler istatistikleri...

17.12.2019 - 08:50 | Güncelleme:
En son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 17 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK

Büyüklük2.2 (ML) 
YerManisa - Akhisar 
Tarih17/12/2019 - 06:50:00 (TS) 
Enlem38.9503 (K) 
Boylam27.9470 (D) 
Derinlik7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.17 07:01:52 36.3177 29.2093 13.7 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.12.17 06:49:59 38.9677 27.9300 8.3 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.12.17 06:42:24 37.0650 28.6230 5.0 -.- 2.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.12.17 06:06:06 35.6425 31.3435 6.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.17 02:36:11 36.5752 28.3438 29.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.17 00:18:19 38.8593 43.7957 5.0 -.- 2.5 -.- BESPARMAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.12.16 23:58:22 39.6090 26.4213 6.5 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.16 23:49:19 39.5200 33.9023 5.4 -.- 1.6 -.- HACISELIMLI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2019.12.16 22:54:15 37.8763 29.4213 7.8 -.- 2.4 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.12.16 21:54:39 39.1438 29.0660 5.4 -.- 3.1 3.2 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.12.16 20:34:49 36.8350 31.9678 5.0 -.- 1.8 -.- KARADERE-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2019.12.16 19:06:40 38.6338 30.9105 9.5 -.- 1.5 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.12.16 18:30:42 36.9087 27.3168 9.9 -.- 0.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.16 14:46:23 35.3135 26.8940 8.5 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.16 13:49:20 37.7547 42.0503 5.3 -.- 2.1 -.- GELENKARDES-ERUH (SIIRT) İlksel
2019.12.16 13:41:47 39.3010 27.7380 0.0 -.- 1.6 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.12.16 13:00:13 38.2105 41.0028 8.4 -.- 1.9 -.- BOYUNLU-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

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