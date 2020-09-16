En sağlıklı yağlar nelerdir? Sağlıklı bir beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de yağ dengesidir. Kötü yağlar hem sağlığınızı hem de diyetinizi bozabilir. Ancak iyi yağlar beyninizi, kalbinizi ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Biz de sizler için hatada en az bir defa tüketmeniz gereken en sağlıklı 8 yağı haberimizde derledik...

AVAKADO YAĞI

Avokado, isterseniz her gün rahatlıkla tüketebileceğiniz eşsiz bir meyvedir. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminler ve iyi tekli doymamış yağ asitleri ile doludur. Sindirime yardımcı olan avokado, uzun süre tok tutar, kanserle savaşır, cildi güzelleştirir. Avokadoyu sabah, öğle ya da akşam yemeklerinde kullanabilirsiniz.

YAĞLI BALIK

Somon gibi yağlı balıklar sağlığınız için harikadır. Artrit, kalp hastalıkları ve bir sürü başka hastalığın önlenmesine yardımcı olacak bir tür yağ olan omega 3 bakımından zengindir.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Düzenli zeytinyağı tüketenlerin daha uzun yaşadığını biliyor muydunuz? Zeytinyağı, beslenme rutininize mutlaka eklemeniz gereken bir besin. Salatalarınızı, yemeklerinizi zeytinyağı ile tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağının da sızma olanını tercih edin.

TAM YAĞLI YOĞURT

İnsanlar, az yağlı yoğurdun daha sağlıklı olduğunu düşünür, ancak genellikle düşük yağlı şeyler daha fazla şeker içerir.Tam yağlı yoğurt iyi yağlara sahiptir ve dolu olduğu sağlıklı probiyotikler sayesinde sindiriminizi geliştirir.

KURUYEMİŞ

Kuruyemişler sağlık için en doğal yağları içeren besinlerdendir. Ceviz beyin sağlığı için harikadır ve kardiyovasküler sorunları önler, bademler antioksidanlarla doludur, fıstık önemli bir selenyum kaynağıdır. Ara öğünlerinize kuruyemiş tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Kuruyemişlerin çiğ olanından tüketmek de daha sağlıklıdır, unutmayın.

YUMURTA

Yumurtanın yüksek bir protein kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yumurtanın sarısı da iyi yağlar ve ihtiyacınız olan tüm vitamin, mineral ve amino asitleri içerir. Kolesterol konusunda endişeleniyorsanız, haftada birkaç yumurtanın kolesterol seviyenizi yükseltmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, tüketilmesi en sağlıklı yağlardan biridir. Pişirilmesi de sorun olmayan bu yağı kızartma yaparken de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını pek çok şeyin içine ilave edebilirsiniz. Bu besini bir güzellik ürünü olarak kullanabileceğiniz gibi tatlı ve kahvelerinize de ekleyebilirsiniz.

GHEE

Sade yağ olarak bilinen ghee, inek sütünden yapılmış tereyağından elde edilen, yağın en katkısız halidir.