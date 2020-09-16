En sağlıklı yağlar nelerdir? Sağlıklı bir beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de yağ dengesidir. Kötü yağlar hem sağlığınızı hem de diyetinizi bozabilir. Ancak iyi yağlar beyninizi, kalbinizi ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.
Biz de sizler için hatada en az bir defa tüketmeniz gereken en sağlıklı 8 yağı haberimizde derledik...
AVAKADO YAĞI
Avokado, isterseniz her gün rahatlıkla tüketebileceğiniz eşsiz bir meyvedir. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminler ve iyi tekli doymamış yağ asitleri ile doludur. Sindirime yardımcı olan avokado, uzun süre tok tutar, kanserle savaşır, cildi güzelleştirir. Avokadoyu sabah, öğle ya da akşam yemeklerinde kullanabilirsiniz.
YAĞLI BALIK
Somon gibi yağlı balıklar sağlığınız için harikadır. Artrit, kalp hastalıkları ve bir sürü başka hastalığın önlenmesine yardımcı olacak bir tür yağ olan omega 3 bakımından zengindir.
SIZMA ZEYTİNYAĞI
Düzenli zeytinyağı tüketenlerin daha uzun yaşadığını biliyor muydunuz? Zeytinyağı, beslenme rutininize mutlaka eklemeniz gereken bir besin. Salatalarınızı, yemeklerinizi zeytinyağı ile tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağının da sızma olanını tercih edin.
TAM YAĞLI YOĞURT
İnsanlar, az yağlı yoğurdun daha sağlıklı olduğunu düşünür, ancak genellikle düşük yağlı şeyler daha fazla şeker içerir.Tam yağlı yoğurt iyi yağlara sahiptir ve dolu olduğu sağlıklı probiyotikler sayesinde sindiriminizi geliştirir.
KURUYEMİŞ
Kuruyemişler sağlık için en doğal yağları içeren besinlerdendir. Ceviz beyin sağlığı için harikadır ve kardiyovasküler sorunları önler, bademler antioksidanlarla doludur, fıstık önemli bir selenyum kaynağıdır. Ara öğünlerinize kuruyemiş tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Kuruyemişlerin çiğ olanından tüketmek de daha sağlıklıdır, unutmayın.
YUMURTA
Yumurtanın yüksek bir protein kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yumurtanın sarısı da iyi yağlar ve ihtiyacınız olan tüm vitamin, mineral ve amino asitleri içerir. Kolesterol konusunda endişeleniyorsanız, haftada birkaç yumurtanın kolesterol seviyenizi yükseltmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, tüketilmesi en sağlıklı yağlardan biridir. Pişirilmesi de sorun olmayan bu yağı kızartma yaparken de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını pek çok şeyin içine ilave edebilirsiniz. Bu besini bir güzellik ürünü olarak kullanabileceğiniz gibi tatlı ve kahvelerinize de ekleyebilirsiniz.
GHEE
Sade yağ olarak bilinen ghee, inek sütünden yapılmış tereyağından elde edilen, yağın en katkısız halidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!