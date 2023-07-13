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Yeoh, 1980'lerde Malezya'nın ulusal güzellik yarışmasında üçüncü oldu ve ardından bir model olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra Hong Kong sinemasına adım attı ve orada büyük bir çıkış yakalamıştır. Aksiyon filmlerindeki yetenekleri ve sahne dövüşü becerileri sayesinde "Wushu Kraliçesi" olarak anılır. Michelle Yeoh oynadığı filmler aşağıdaki gibidir.

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000): Yeoh, Yu Shu Lien karakterini canlandırır. Film, Qing Hanedanı döneminde geçer. Yu Shu Lien, efsanevi Yeşim Kılıç'ı çalan bir hırsızı yakalamak için harekete geçer. Bu süreçte, gizemli bir dövüş sanatçısı olan Li Mu Bai (Chow Yun-fat) ile karşılaşır. İkisi arasında bir aşk ve macera hikayesi gelişirken Yeşim Kılıç'ın etrafında dönen sırları ve çatışmaları açığa çıkarmaya çalışırlar. REKLAM

Everything Everywhere All at Once (2022): Yaşlanan bir kadın olan Dolores'ın (Michelle Yeoh) sıradan bir hayat süren ev kadını iken evinde gizemli bir olayın ortaya çıkmasıyla yaşamının tamamen değiştiği bir hikayeyi anlatır. Yaratıcı anlatımı ve fantastik öğeleriyle dikkat çeken bir yapımdır. Michelle Yeoh'un başarılı performansı ve filmdeki görsel şölen, izleyicilere farklı bir sinema deneyimi sunar. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı almıştır. Bundan dolayı Michelle Yeoh en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

Hero (2002): Yeoh, Kuzeyin Büyük Kılıcı'nı canlandıran bir savaşçıyı oynar. Film antik Çin'de geçer. Üç büyük savaşçının (Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Donnie Yen) hikayesini anlatır. Kılıç ustası Kuzeyin Büyük Kılıcı, hükümdar Qin'in öldürülmesini planlayan Suikastçı'nın (Jet Li) öyküsünü anlatır. Filmde aşk, ihanet ve sadakat teması etrafında dönen görsel olarak etkileyici dövüş sahneleri bulunur.

Crazy Rich Asians (2018): Çinli bir aileye sahip olan Eleanor Young karakterini canlandırır. Film New York'ta yaşayan Rachel Chu (Constance Wu) adlı bir genç kadının Singapur'a sevgilisi Nicholas Young'un (Henry Golding) ailesini tanımaya gittiği zamanı konu alır. Rachel, geleneksel aile değerlerine bağlı olan Eleanor Young ile karşılaşır ve bu zengin ve karmaşık aile içinde yerini bulmaya çalışırken bir dizi sınavdan geçer. REKLAM

Reign of Assassins (2010): Yeoh, Zeng Jing karakterini canlandırır. Film, bir suikastçının hayatını değiştiren olayları konu alır. Zeng Jing, suikastçı geçmişinden kaçmak ve normal bir yaşam sürmek isteyen bir kadındır. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve yeni bir hayat kurma çabaları tehlikeye girer. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında intikam ve kader arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Memoirs of a Geisha (2005):, genç bir köylü kızı olan Chiyo'nun (Zhang Ziyi) geleneksel bir geisha olma yolculuğunda ona koçluk yapar. Mameha'nın rehberliği ve Chiyo'nun yetenekleri, onu ünlü bir geisha olan Sayuri'ye dönüştürür. Ancak aşk, ihanet ve savaşın gölgesinde, Sayuri kendi kaderini belirlemek zorunda kalır. En iyi Michelle Yeoh filmlerinden biridir.

House of Flying Daggers (2004): Aksiyon-dram filmidir. Yeoh, Yu karakterini canlandırır. Film, Tang Hanedanı döneminde geçer ve hükümete karşı ayaklanan bir grup isyanın hikayesini anlatır. Yu, gizli bir polis memuru olarak görev yapar ve isyancılara sızar. Ancak duygusal bir bağ kurduğu isyancı lideri Jin (Takeshi Kaneshiro) arasında bir aşk üçgeni gelişir.

Kariyeri boyunca pek çok ödül ve adaylık elde eden Yeoh, sinema dünyasında hem Asya hem de Batı'da saygın bir isim haline geldi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapmaktadır. Örnek teşkil eden kariyeri, zarafeti ve yetenekleriyle Yeoh, sinema dünyasında etkileyici bir varlık olmuştur. Michelle Yeoh son filmi ise İyilik ve Kötülük Okulu şeklindedir.