En iyi Michelle Yeoh filmi önerileri - Michelle Yeoh sevilen filmleri listesi
Michelle Yeoh, 6 Ağustos 1962 doğumlu Malezyalı bir aktris ve yapımcıdır. Asıl adı Yeoh Choo-Kheng'dir. Kendisi, Asya sinemasında ve uluslararası sinema sahnesinde tanınan bir isimdir. Güçlü oyunculuk yeteneği, zarafeti ve aksiyon filmlerindeki becerileriyle bilinir.
Yeoh, 1980'lerde Malezya'nın ulusal güzellik yarışmasında üçüncü oldu ve ardından bir model olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra Hong Kong sinemasına adım attı ve orada büyük bir çıkış yakalamıştır. Aksiyon filmlerindeki yetenekleri ve sahne dövüşü becerileri sayesinde "Wushu Kraliçesi" olarak anılır. Michelle Yeoh oynadığı filmler aşağıdaki gibidir.
Kariyeri boyunca pek çok ödül ve adaylık elde eden Yeoh, sinema dünyasında hem Asya hem de Batı'da saygın bir isim haline geldi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapmaktadır. Örnek teşkil eden kariyeri, zarafeti ve yetenekleriyle Yeoh, sinema dünyasında etkileyici bir varlık olmuştur. Michelle Yeoh son filmi ise İyilik ve Kötülük Okulu şeklindedir.