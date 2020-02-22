Öyle güçlü bir “marka” oldu ki, Hollywood da “lisans hakları”nı satın alarak üç filmlik bir seri yaptı. Bu hafta sinemalarda gösterime giren “Garez” (The Grudge) Hollywood kökenli dördüncü film... Dolayısıyla, sadece böylesi uzun ömürlü bir seriye öncülük yaptığı için dahi listeye alınabilecek bir film olduğu söylenebilir. Kaldı ki, ilk seyrettiğimden bu yana bir korku filmi olarak hedefinin gereklerine yerine getirdiğini düşünürüm. “Garez”in kökeni Japon folkloru... Japon halk hikâyelerine göre bir evin içinde büyük acı ve öfke içinde ölen kişinin duygusu, evin duvarlarına siner ve o evde yaşayan herkesi etkiler. Shimizu, kız çocuklarını kullanan Hideo Nakata'nın aksine 6 yaşındaki bir erkek çocuğunu korku unsuru olarak çıkarıyor karşımıza.