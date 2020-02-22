22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
10. Garez 2002
(The Grudge – Ju-on) Yönetmen: Takashi Shimizu. Japonya.
Eleştirmenlerin pek beğenmediği bir filmdir. Estetik olarak bakıldığında listenin en zayıf filmi olduğu söylenebilir. Öte yandan, Uzakdoğu korku – gerilim sineması deyince akla gelen ilk filmlerden biri olduğu kesin... Takashi Shimuzu, “Garez”i 2000 yılında çektiği aynı adlı kısa filmi temel alarak çekmişti. İkinci ve üçüncü filmlerin kazandığı başarıdan sonra tüm dünyada tanınan bir seriye, neredeyse bir markaya dönüştü.
Öyle güçlü bir “marka” oldu ki, Hollywood da “lisans hakları”nı satın alarak üç filmlik bir seri yaptı. Bu hafta sinemalarda gösterime giren “Garez” (The Grudge) Hollywood kökenli dördüncü film... Dolayısıyla, sadece böylesi uzun ömürlü bir seriye öncülük yaptığı için dahi listeye alınabilecek bir film olduğu söylenebilir. Kaldı ki, ilk seyrettiğimden bu yana bir korku filmi olarak hedefinin gereklerine yerine getirdiğini düşünürüm. “Garez”in kökeni Japon folkloru... Japon halk hikâyelerine göre bir evin içinde büyük acı ve öfke içinde ölen kişinin duygusu, evin duvarlarına siner ve o evde yaşayan herkesi etkiler. Shimizu, kız çocuklarını kullanan Hideo Nakata'nın aksine 6 yaşındaki bir erkek çocuğunu korku unsuru olarak çıkarıyor karşımıza.
9. The Eye 2002
(Gin gwai) Yönetmenler: Danny Pang, Oxide Chun Pang. Hong Kong – Singapur.
Başka insanlar için görünmez olan ölüleri veya hayaletleri görme yeteneğine sahip insanlar, kuşkusuz Batı sinemasının yabancısı değil... Başkalarının gördüklerini görenler için de aynısı sözkonusu... Pan biraderlerin Yuet-Jan Hui ile birlikte yazdığı senaryo, Batı sinemasında daha önce kullanılmış bu motifleri özgün bir hikâyede birleştiriyor... 2 yaşından beri gözleri görmeyen genç kadın, kornea naklinin ardından görme duyusuna kavuşur.
İlk başta onun için her şey zordur ama başka insanların aksine, hayaletleri görebildiğini fark ettiği anda hayat onun için daha da zorlaşır... Bir korku – gerilim filmi olarak tıkır tıkır işleyen ve hedefine ulaşan “The Eye”, gösterime girdiği yıl büyük ilgi görmüş ve devam filmleriyle bir seriye dönüşmüştü. Başrolünde Jessica Alba'nın oynadığı Hollywood versiyonu ise gişelerde çok kötü bir sonuç almasa bile özellikle eleştirmenler tarafından yerin dibine batırılmıştı.
8. Zombi Ekspresi 2016
(Train to Busan – Busanhaeng) Yönetmen: Sang-ho Yeon. Güney Kore.
Şehirlerarası bir tren yolculuğu sırasında hem zombilere hem de zamana karşı mücadele veren insanların gerilim dolu hikâyesi... Amerikan korku – gerilim filmlerinde olduğu gibi ahlaki mesajı öne çıkaran “Zombi Ekspresi”nin öyküsü, fon yöneticiliği yapan finansçı Seok-woo’nun geçirdiği değişim üzerinden ilerliyor. Seok-woo sadece kendi çıkarlarına odaklanmış bencil ve işkolik biri. Kızını annesine götürmek için bindiği trende, zombilere karşı mücadele verirken bencilliğiyle yüzleşiyor. Filmin asıl meselesi, ölüm korkusu karşısındaki insanlık halleri...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!