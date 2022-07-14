15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bekleyiş başladı. Yarın tüm Türkiye'de 15 Temmuz demokrasi şehitleri dualarla anılacak. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...