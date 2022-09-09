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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022: Sevdiklerinize en güzel, farklı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı gönderin

En güzel cuma mesajları ve sözleri 2022: Sevdiklerinize farklı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli cuma mesajları gönderin!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri, İslam aleminin bayramı olarak nitelendirilen mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazını camide cemaatle eda edecek olan Müslümanlar sevdiklerine 'Cumanız Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Cumalar' mesajları göndermek istiyor. İşte, 9 Eylül farklı, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı, resimli cuma mesajları çeşitleri...

09.09.2022 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Maneviyatın güçlendiği, huzurun hakim olduğu bir Cuma gününün daha gelişiyle birlikte resimli cuma mesajları ve sözleri yenidne gündeme geldi. Duaların geri çevrilmediği bu mübaek günde sevdiklerine, eşe-dosta 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler; en güzel, farklı, dualı, hadisli, ayetli, farklı ve resimli cuma mesajı çeşitlerini araştırıyor. İşte, 9 Eylül Cuma mesajı çeşitleri....

  • AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

  • Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

  • Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

  • KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

    Resimli cuma mesajları 27 Mayıs günü için araştırılmaya başlandı.  Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. 

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