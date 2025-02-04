2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.