En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök aylıklara yüzde kaç oranında zam yapılacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Şu anda en düşük 10 bin TL olan emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması amaçlanıyor. Peki, söz konusu düzenleme hayata geçirilirse kök aylıklar kaç TL'ye çıkacak, 12 bin TL altında kalan emekliler kaç para emekli maaşı alacak? İşte, detaylar...
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6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla Temmuz emekli maaşları belli oldu. Başka bir gelişme olarak, en düşük emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre; en düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına zam yapılırsa kök aylığı 12 bin TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.
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KÖK AYLIKLAR 12 BİN TL'YE TAMAMLANACAK
Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12 bin TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.
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Teklifin yasalaşması bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmezse temmuz ayına ait emekli aylığı farkları daha sonra ödenecek.