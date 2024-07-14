6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla Temmuz emekli maaşları belli oldu. Başka bir gelişme olarak, en düşük emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre; en düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına zam yapılırsa kök aylığı 12 bin TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?