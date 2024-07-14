Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin TL emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak, kök aylıklara ne kadar zam gelecek?

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök aylıklara yüzde kaç oranında zam yapılacak?

        Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Şu anda en düşük 10 bin TL olan emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması amaçlanıyor. Peki, söz konusu düzenleme hayata geçirilirse kök aylıklar kaç TL'ye çıkacak, 12 bin TL altında kalan emekliler kaç para emekli maaşı alacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla Temmuz emekli maaşları belli oldu. Başka bir gelişme olarak, en düşük emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre; en düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına zam yapılırsa kök aylığı 12 bin TL'nin altında kalan emekliler ne kadar maaş alacak?

        • 2

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.

        • 3

          KÖK AYLIKLAR 12 BİN TL'YE TAMAMLANACAK

          Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12 bin TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.

        • 4

          Teklifin yasalaşması bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmezse temmuz ayına ait emekli aylığı farkları daha sonra ödenecek.

        Asgari ücrete ara zam var mı?
        Asgari ücrete ara zam var mı?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi
        Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        Biden'dan ilk tepki
        Biden'dan ilk tepki
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Habertürk Anasayfa