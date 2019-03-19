En çok YouTube abonesi olan kanal hangisi?

Google’ın online video platformu YouTube’da “en çok abonesi olan kanal” ünvanı için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu ünvanı yaklaşık 6 yıldır elinde bulunduran PewDiePie’ya artık dişli bir rakip geldi. Hintli müzik kanalı T-Series 90 milyon abone sayısına ulaşarak, PewDiePie’ı 6 yıllık tahtından etti.

İsveçli YouTuber Felix Arvid Ulf Kjellberg’in kanalı PewDiePie, 2013'ten bu yana YouTube'da en çok abonesi olan kanal konumundaydı.

Ancak bu ünvan artık her saniye el değiştiriyor. Hatta, PewDiePie’ın Hintli T-Series ile girdiği bu rekabet, yine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

PewDiePie ile T-Series arasında yaşanan bu kıyasıya mücadeleyi, FlareTV adlı bir başka YouTube kanalı ise yaklaşık 3 aydır canlı olarak yayınlıyor.

İşte YouTube’un lideri olmak için yapılan yarışta son durum:

HİNTLİLERİN ELİ GÜÇLÜ

Ünvanı tekrar ele geçirmek için PewDiePie sosyal medyadan da kampanya yürütmeye başladı. PewDiePie’ın tüm popülerliğine karşı T-Series’in en büyük avantajı, Hindistan’da sayıları 700 milyona ulaşan internet kullanıcıları olarak görülüyor.

Geçen yıl YouTube’da aylık aktif 250 milyonluk kullanıcı sayısına ulaşan Hindistan’da YouTube kullanıcılarının yüzde 95’i de yerel dillerinde olan içerikleri tüketiyor.