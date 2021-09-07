En acı ölüm! 9 hamile kadın 2 ayda peş peşe yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet verilen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne farklı tarihlerde başvuran 9 hamilenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sağlık durumları ağırlaşan hamileler, hastanede tedavi görmeye başladı.
2 Temmuz-1 Eylül'de aşılanmamış ve yaşları 26 ile 35 arasında olan 9 hamile, tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi. Kadınların gebeliklerinin 30 hafta ve üzerinde olduğu öğrenilirken uzmanlar, gebelikte de aşı yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
"2 AY İÇİNDE KAYBETTİK"
TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'un aşısız hamilelerde çok ağır seyrettiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Normal kişilerle karşılaştırdığımızda Covid-19'a yakalanmış hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de ülkemizdeki sonuçlara baktığımızda hamilelerin hastalığı çok ağır geçirdiğini özellikle şu an toplumda yaygın olan delta varyantının olduğu koşullarda hastalığı daha çok ağır geçirdiği ve ölümcül etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz."
"AŞI, GEBELER İÇİN DE CANDIR"
Dr. Yerlikaya, "Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik. 2 ay içinde pandemi hastanesinde ne yazık ki 9 hamile kadını Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yurt dışı çalışmalara baktığımızda hastaneye başvurmak durumunda kalan Covid-19'a yakalanmış hamilelerin yüzde 99'undan fazlası aşı olmamış kişilerden oluştuğunu biliyoruz. Aslında hamileler ilgili şu ana kadar gözlemlerde uygulanmakta olan aşıların inaktif aşı ve gerekse mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların canlı aşı olmamaları nedeniyle diğer kişilerden farklı yan etki olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aşılar gebeler için de güvenlidir, bu nedenle hiçbir kaygı duymadan hamileler aşı olmaları gerekiyor. Aksine hastalığı ağır geçirdikleri için daha ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları için gebelerin mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Özellikle çok riskli bir durum oluşturmaktadır. Hem hastalığı ağır geçirme hem ölümcül sonuçlar nedeniyle hamile kadınlara mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Aşıları tamamlanmamış hamileler ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedir. Aşıların diğer kişilerden farklı bir yan etkisinin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle aşı gebeler için de candır ve kurtarır, diyoruz" dedi.
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