Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Emzirme döneminde tüketilecek doğru gıdalar, süt üretimini gözle görülür şekilde artırıyor.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE BEBEKLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Anne sütü, yenidoğan bebekler için en ideal besin kaynağıdır. Bebeğin büyüme sürecine göre içeriği değişerek ihtiyaçlarını karşılar. Emzirilen bebekler, kısa ve uzun vadeli birçok hastalığa karşı korunur. Araştırmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerde tip 1 diyabet, astım, obezite ve ani bebek ölümü sendromu riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Anne sütü sayesinde anneden gelen antikorlar bebeğe geçerek enfeksiyon riskini azaltır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

UYARI: Tavsiye edilen besinleri tüketmeden önce doktorunuza danışın!

EMZİREN ANNELERİN KALORİ İHTİYACI

Emzirme döneminde annelerin günlük ortalama 500 kalori fazladan alması önerilir. Ancak bu kalorinin sağlıklı ve besleyici gıdalardan karşılanması son derece önemlidir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER

SU

Anne sütünün büyük kısmı sudan oluşur. Günlük en az 2-3 litre su tüketmek, süt üretimini destekler.

MADEN SUYU Doğal minerallerle dolu maden suyu, vücudun mineral dengesini korur, kan basıncını düzenler ve süt üretimini teşvik eder. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka ve semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve mineral açısından zengindir. Ayrıca fitoöstrojen içeren bu sebzeler, süt üretimini destekleyen hormonların salgılanmasına yardımcı olur. FESLEĞEN C ve K vitamini açısından zengin fesleğen, stresi azaltır ve süt üretimini artırır. YULAF Yüksek demir içeriği ile kan basıncını düzenler, stresi azaltır ve süt kanallarındaki süt akışını kolaylaştırır. HAVUÇ Beta karoten ve A vitamini bakımından zengin olan havuç, fitoöstrojen etkisi sayesinde süt üretimini artırır ve enerji sağlar. PROTEİN KAYNAKLARI Kırmızı et, keçi sütü, kefir, köy yumurtası, ev yapımı yoğurt, baklagiller ve humus gibi protein zengini gıdalar, anne için iyi bir enerji kaynağıdır. TAHİN Günde bir yemek kaşığı tahin, salatalara eklenerek veya pekmezle birlikte tüketilerek süt üretimini artırır.

SOMON BALIĞI Omega-3 bakımından zengin somon, süt üretimini destekleyen hormonların daha aktif çalışmasını sağlar. BİTKİ ÇAYLARI Rezene çayı, ısırgan otu çayı, papatya ve zencefil çayı süt üretimini artırır. Özellikle rezene çayı, hem anne sütünü artırır hem de bebeğin sindirimine yardımcı olur. AMBER ÇAYI Demir ve magnezyum açısından zengin olan amber çiçeği çayı, prolaktin hormonunun salgılanmasını destekler ve sindirim sistemine iyi gelir. MİNE ÇİÇEĞİ Prolaktin ve oksitosin salgısını destekleyen mine çiçeği, sakinleştirici ve uyku düzenleyici özelliklere sahiptir. KEÇİ SEDEF OTU Anne sütünü artıran önemli bitkilerden biri olan keçi sedef otu, güçlü bir antioksidandır ve sindirim sistemini rahatlatır. ÇEMEN OTU Kalsiyum, çinko, demir ve bakır bakımından zengin olan çemen otu, süt artırıcı etkisiyle bilinir ve bebeklerdeki gaz sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. ÇÖREK OTU Araştırmalar, çörek otunun anne sütünü artırdığını göstermektedir. Aynı zamanda birçok hastalığa karşı da koruyucudur. SUSAM Kalsiyum ve faydalı yağlar açısından zengin susam, süt kalitesini ve üretimini artırır.

KURUYEMİŞLER Ceviz, fındık, badem ve kuru incir enerji kaynağıdır. Günde 3-4 ceviz, 8-10 fındık tüketmek süt üretimini destekler. KİMYON Gaz problemlerini azaltan kimyon, anne sütünü de artırır. SARIMSAK Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, emzirme süresini uzatmaya yardımcıdır. BEYAZ ÜZÜM Vitamin ve mineraller açısından zengin beyaz üzüm, stres ve yorgunluğu azaltarak süt üretimine katkıda bulunur. KAYISI Hormonal dengeyi destekleyen kayısı, lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır. KAHVERENGİ PİRİNÇ Süt üretimini uyaran hormonları harekete geçirir ve enerji sağlar. KIRMIZI PANCAR Kan temizleyici özelliği olan kırmızı pancar, anne sütü kalitesini artırır. Görsel Kaynak: istockphoto