Emre Şen'in 'Ben Gittim'i yayında

Türk pop müziğinin özgün sesi Emre Şen, yeni teklisi 'Ben Bittim'i TCTVL etiketiyle dinleyicileri ile buluşturdu. Söz ve müziğini Emre Şen'in yazdığı şarkının etkileyici düzenlemesi ise yeni nesil aranjörlerden İbrahim Küçükoğlu'nun imzası taşıyor.

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Kariyerine Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde öğrenciyken başlayan Şen, uzun süre canlı performansları ile adından söz ettirdi. Emre Şen, yayınladığı bir albüm ve bir teklinin ardından şarkılarını yazmaya devam etti. Üç yıldır Tan Taşçı’nın Başkanlar Korosu’nde baş solist olarak sahneye çıkan Şen, kendi şarkılarını ve sürprizlerle dolu yeni projelerini yayınlamaya başladı.

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Ekim ayında Tan Taşçı ile düet yaptıkları 'Heba'yı yayınlayan Emre Şen, ardından 'Düştüm' teklisi ile devam ederken şimdi de 'Ben Gittim'i yayınladı. 'Ben Gittim', dark pop soundları ile derinlikli sözleri harmanlayarak dinleyicisine gerçek bir hikaye sunuyor. Şarkı, hayatta karşılaşılan zorluklar karşısında hissedilen çaresizlik ve tükenmişlik duygusunu içten bir anlatımla aktarıyor. Emre Şen'in güçlü yorumu, bu duygusal atmosferi daha da pekiştiriyor.

Şarkıya eşlik eden video klip ise Bodrum'un doğal güzelliklerinde hayat buldu. Yönetmen koltuğunda İzzet Başlık'ın oturduğu klip, şarkının melankolik ve içe dönük atmosferini görsellerle tamamlıyor. Emre Şen'in klipteki doğal ve etkileyici performansı da büyük beğeni topluyor. Yeni teklisi hakkında konuşan Emre Şen, "Ben Bittim', zaman zaman hepimizin hissettiği o derin yorgunluğun ve kabullenişin bir ifadesi. Bu şarkıyı yazarken ve söylerken kendi iç dünyama bir yolculuk yaptım. İbrahim Küçükoğlu'nun düzenlemesi şarkının ruhunu çok güzel yansıttı" ifadelerini kullandı.