Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla Celta Vigo’dan 8 milyon Euro’da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, geride kalan yaklaşık 4 aylık periyotta tam bir hayal kırıklığı yarattı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Cimbom’un bugüne kadar oynadığı toplam 17 maçın 12’sinde forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Hiçbir maçta skora etki edemeyen Emre, bu 12 karşılaşmanın 3’ünde ise teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Kayseri deplasmanının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç yetenek, 89’da gördüğü sarı karta itiraz edince kırmızı kartla oyun dışı kalmış ve 2 maç men cezası almıştı.

TAKIM SAVUNMASINDA ETKİSİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özellikle mağlup veya berabere oldukları karşılaşmaların ikinci yarısında oyunu çevirmesi için Emre Mor’u görevlendirdi. Kayseri deplasmanında skora katkı sağlayamasa sonradan dahil olduğu bir maçı Cimbom kazanmasını bildi. Ancak bu durumun tersi ise tam 3 kez yaşandı. Denizli, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında durum 0-0’ken Emre Mor, bu maçları çevirmesi için oyuna sürüldü. Sarı-Kırmızılılar o oyuna girdikten sonra yediği gollerle bu 3 maçtan da mağlup ayrıldı. Emre’nin maç 0-0 berabereyken oyuna dahil olduğu Club Brugge, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği mücadeleleri de aynı skorlarla sonuçlandı.

"BAL YAPMAYAN ARI"

Son olarak M.Başakşehir maçında Sofiane Feghouli’nin yerine giren Emre Mor, yaptığı top kayıplarıyla tribünleri çılgına çevirdi. Özellikle Cimbom’un kalesinde gördüğü golün hemen öncesindeki pozisyonda arkadaşına artistlik bir hareketle pas vermeye çalışan Emre, Cimbom’un olgunlaşabilecek atağını sonlandırdı. Ardından Lemina da hata yapınca Başakşehir golü buldu. Maç sonu tribünlerden genç oyuncuya tepki sesleri yükseldi. Topu ayağına aldığında çabukluğuyla taraftarı heyecanlandıran 22 yaşındaki futbolcuya skora katkı sağlayamaması nedeniyle "Bal yapmayan arı" yorumları yakıştırılıyor.