Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, soruları yanıtlayan şarkıcı Emre Hancı, "Ahmet abim ve Arif abim benden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Ahmet abim, 'Emre’ciğim sen varsan ben de varım' dedi. Böyle büyük ustaların bana destek vermesi bana büyük gurur verdi. Onların desteği ile ortaya çok güzel bir albüm çıktı. Albümü bitirdik. Çok güzel bir klip çektik. Aslında bitirmedik. Ahmet abim ile her şeye şimdi başlıyoruz. Güzel projelerle gümbür gümbür geliyoruz" diyerek sahnedeki yerini aldı.

Hancı, daha sonra sahnede sanatçı dostlarıyla birlikte pasta keserek albümündeki güzel şarkılarını seslendirdi.