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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

        Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Sakaryaspor'a kiralanan Emre Demir, yeşil-siyahlı ekibe veda etti. 21 yaşındaki futbolcu, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye dönecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:32
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        Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
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        Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Demir, Sakaryaspor'daki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.

        21 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından Sakaryaspor'a veda etti.

        Sakaryaspor'da 32 maça çıkan Emre Demir, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

        Emre Demir'in açıklaması şu şekilde:

        "Şampiyonluk hedefiyle büyük umutlarla geldiğim Sakaryaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum...

        Sezon boyunca saha içinde ve dışında birçok zorluk yaşadık. Ancak ne olursa olsun, formayı terlettiğimiz her an takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sonuna kadar verdik. En büyük gücümüz ise her zaman arkamızda duran, desteğini hiç esirgemeyen büyük Sakaryaspor taraftarıydı.

        Tatangalar, sizlerle aynı duyguları paylaşmak, o coşkuyu yaşamak benim için her zaman unutulmaz bir deneyim oldu. Göğsümde taşıdığım bu formayı onurla giydim, şimdi ise güzel anılarla ayrılıyorum.

        Sakaryaspor camiası çok daha büyük başarıları hak ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda bu büyük kulüp layık olduğu yerlere ulaşır.

        Hakkınızı helal edin, hoşça kalın... "

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