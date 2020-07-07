Süper Lig'in 31. dakikasında Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak 3.'lük yarışında yara alan Fenerbahçe'de 1 puanı getiren Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalar yaptı.

Oyuna sonradan dahil olan ve 81. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Emre maç sonunda yaptığı açıklamalarda "Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı.