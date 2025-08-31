Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sorumluluğu oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 01:21 Güncelleme: 31.08.2025 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sorumluluk benim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

        Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

        "SORUMLULUĞU ALMASI GEREKEN KİŞİ BENİM"

        Takımının performansından memnun olmadığını vurgulayan Belözoğlu, "Sahaya iyi başlayan, baskıları doğru yapan bir Antalyaspor vardı ama sonrasında oyunun 55 dakikasında tamamen rakibin üstünlüğü vardı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını almadığımız bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor" dedi.

        "ÇALIŞMAMIZ GEREKEN YERLER VAR"

        Son vuruşlarda etkisiz kaldıklarını dile getiren Belözoğlu, "Özellikle öne geçtiğimiz bölümde pozisyonları değerlendiremedik. Bu biraz bireysel oyuncu profiliyle de alakalı bir durum. Yeni kurulmuş bir takımız, oyuncular birbiriyle yeni oynamaya başladı. Bu sancıları yaşıyoruz. Elbette çalışmamız gereken yerler var" diye konuştu.

        "ÖZGÜVENLİ BİR OYUN İSTİYORUM"

        Oyuncularından özgüvenli bir oyun beklediğini belirten genç teknik adam, "Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Benim için üzüntü verici tarafı, ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Yani ben oyuncularımdan da özgüven bekliyorum. Aslında birçok teknik adamın kendi metotları var, taktikleri var. Birbirimizden ayıran mutlaka özelliklerimiz vardır. Takımının bu kadar topa sahip olmadığı, hareketsiz kalması ya da ben onlara bir pozisyon göstermeden ki bizim elimizde yetenekli oyuncularımız var. Oyunu kırabilecek, rakibi kırabilecek derecede bence yetenekli oyuncularımız var. Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim. Bunda ben eksik kalmış olabilirim. Ama bugün sanki Trabzon maçı kadar değil, siyahla beyaz kadar. Bence gole kadar diyebiliriz. Golden sonra 60 dakika. Bence hiç istenilen görüntüler yoktu. Ama 50-55 dakikalık periyotta yeni bir takım olmasına rağmen, çok genç oyuncular olmasına rağmen bence Karagümrük bizden daha iyi bir görüntü verdi" ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ ARAYI FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

        Takımın iyi bir kadro olduğuna inandığını söyleyen Belözoğlu, "Sezona iki galibiyetle başladık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bugün işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem bireysel hem takım olarak gelişmeye ihtiyacımız var. Birlikte oynayarak, birlikte gelişeceğiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gayemiz güçlü bir Türkiye emanet etmek"
        "Gayemiz güçlü bir Türkiye emanet etmek"
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Habertürk Anasayfa