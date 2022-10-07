Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için son 35-40 dakika rahatlıkla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Rakip zayıf bir takım, kapanmaya çalışıyorlar, organizasyonları sadece bunun üzerine. İlk 55 dakika zorlandık, sonrasında pozisyonlara girdik, gol atabilirdik. Grup lideriyiz, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça da sonraki maçlara da aynı motivasyonla çıkarsak gruptan birinci çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bugün son 35 dakikadan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İlk 55 dakika hantal oynadık. Rakibin tek bir organizasyonu vardı, defans yapmak onu da 55 dakika yaptılar." ifadesini kullandı.
Belözoğlu, Skonto Stadı'nın zeminiyle ilgili bir soruya, "Oyun için zemin çok değerli. Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın özellikle istediği bir durumdu. Onlar için en uygun saha buydu. 800'e yakın pas yaptık, yüzde 80'e yakın top bizdeydi. İstediğimiz oyunu maçın geneline yansıtsaydık farklı bir skor olabilirdi. Zemin ne olursa olsun biz yine pas oyununa sadık kalarak bu oyunumuzu devam ettirmeye çalışacağız. Oyunumuzu bozan faktör zeminden ziyade ilk 55 dakikada yanlış parselasyon diye düşünüyorum." yanıtını verdi.
Emre Belözoğlu, "İlk 55 dakika neden istediğiniz oyunu oynayamadınız" sorusunu, "Üç gündür hastaydım, takımla beraber değildim. Oyunu 5'li geride karşılamaya çalışan ve bizi sadece bozmak isteyen, sadece yan topla gol atmak isteyen bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız ona göre çalıştı. Yapmamız gereken biraz daha hareketli oyun ve daha çok kenarlara inmekti. Kenarlara indiğimizde ne yazık ki merkezde dağınık bir görüntü sergiledik." şeklinde cevapladı.
Belözoğlu, Letonyalı bir gazetecinin, "19 yıl önce milli takımınızla bu statta kötü bir sonuç almıştınız. Bu stat sizde kötü anıları canlandırdı mı" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:
"2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş, çok iyi bir takımımız vardı. Burada Letonya'nın yine buna benzer bir oyunuyla elenmiştik. Futbolda bunlar var. İstanbul'da da çok iyi giden bir maçta oyunu 2-1'e getirdiler. O dönem için sadece söyleyebileceğim üzüntü verici bir maç yaşadım burada."
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