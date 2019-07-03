03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç hakkındaki şiddet iddiaları sonrası mahkeme üç çocuğun velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Karar sonrası çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Sarnıç, sinir krizi geçirdi. Bu olayın gündeme gelmesinin ardından Yağmur Sarnıç isminden bahsedilmeye başlandı. Peki Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç kimdir? İşte Yağmur Sarnıç'ın hayatı...
YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?
Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la evli olan Yağmur Sarnıç (Aşık),1993 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta evlenen Yağmur Sarnıç'ın mesleği iç mimarlıktır. Magazin dünyasında tartışma ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç, 2012 yılında Emre Aşık'la nikah masasına oturmuştu. 2017'de sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Sarnıç, baykuşun az bulunan bir tür olması dolayısıyla bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırmıştı. Bir başka olayda Yağmur Sarnıç, ateşlenen çocuğunu hastaneye götürdükten sonra aracını başhekimlik önüne park etmek istemesinin ardından müdahale eden güvenlik görevlisiyle tartışması ve olayın polislerin müdahalesi ile aralanmasıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen olayda ise Yağmur Sarnıç, iddialara göre feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gitmek istedi. Görevlilerin buna itiraz etmesi üzerine Yağmur Sarnıç iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Olay büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç (Aşık) darp edildi.
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