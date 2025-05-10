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        Haberler Magazin Emrah Altıntoprak: Setimizde kaos yok

        Emrah Altıntoprak: Setimizde kaos yok

        'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Emrah Karatoprak, Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra sette kaos yaşandığına ilişkin iddialara yönelik açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:11
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        "Kaos yok"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karouz'un haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları; Emrah Altıntoprak ile Bahtiyar Memili, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile bir söyleşiye katıldı. Yoğun ilginin olduğu söyleşide oyuncular moderatör eşliğinde merak edilen sorulara cevap verdi.

        Sibel Taşçıoğlu, "Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna; "Oyuncu olmak isteyen gençler dizileri izledikten sonra hayaller kuruyorlar. Her şey bence başarıda bitiyor. Ünlü olmak, popüler olmaktan öte gerçek anlamda başarıyı yakalamak gerekiyor. Çok çalışır ve disiplinli olursanız, hayallerinizin peşinden koşarsanız. Bu da başarıyı getirir. Başka şeylere takılmasınlar. Sadece işlerini iyi yapmaya çalışsınlar. İşinizi iyi yaparsanız bu da başarıyı getirir” şeklinde cevap verdi.

        Diziden ayrılması sonrası kendisine gelen yorumlardan bahseden Sibel Taşçıoğlu; "Herkes ‘Pembe’nin diziden ayrılmasına üzüldü. Her ne kadar eleştirdikleri, belli bir zaman sevmedikleri bir karakter olsa da ‘Pembe’ karakteri Türk aile yapısına çok uygun ve herkesin aşina olduğu bir karakterdi. Diziden ayrıldıktan sonra izleyicilerin ne kadar çok sevdiğini de anlamış oldum” dedi.

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        Emrah Altıntoprak ise bu konuda şunları söyledi; "Sibel abla, 200'üncü bölümde ayrılsaydı, insanlar yine ‘Neden erkenden ayrıldı? diyeceklerdi."

        Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılması ve 'Kızılcık Şerbeti' setinde kaosun eksik olmadığı haberlerine ise "Ben ayrıldıktan sonra 'O diziye gitti' denildi, yok öyle bir şey. 'Hastalığa yakalandı, tedavisi için ayrıldı' dediler, tamamen yalan" derken Emrah Altıntoprak, bu konuya; "Gündem olan bir iş yaptığımız için böyle haberlerin çıkması normal. Setimizde kaos yok" sözleriyle açıklık getirdi.

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        #kızılcık şerbeti
        #Emrah Altıntoprak
        #Sibel Taşçıoğlu

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