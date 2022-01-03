Ünlü oyuncu baba oldu

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Gökçe Mavuş ile mutlu birliktelikleri süren Emrah Akduman, baba oldu. Çift, 2022'nin ilk saatlerinde 3 kilo ağırlığındaki kızları Adalina'yı kucağına aldı.

İlk kez baba olma sevincini yaşayan 39 yaşındaki Emrah Akduman duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Yeni yılın ilk gününde dünyaya geldi canım kızım... Hayatta tarifi mümkün olmayan en saf ve en güzel duygu. Hislerim tarif edilemez, Allah her daim evladımın yanında olmayı ve babalık görevimi en iyi şekilde yapmamı nasip etsin inşallah.

"EVLADIMI VATANA MİLLETE HAYIRLI BİR BİREY OLARAK YETİŞTİRECEĞİM"

Tabii ki anneliğin ne büyük bir fedakarlık ve sabır olduğunu da gördüm. Annelerin hakkı asla ödenmez. Doğuma girdiğimde bunu çok daha iyi anladım. Sevgili eşim Gökçe öyle güzel bir anne ki... Kelimelerle anlatamam. Evladımızı vatana millete hayırlı bir birey olarak yetiştirmek için çabalayacağım.

Öte yandan Akduman, Mavuş ile 2020 yılında Ankara'da nikah masasına oturmuştu.