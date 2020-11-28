Emniyet'ten uyarı: Sahte bilgilere itibar etmeyiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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