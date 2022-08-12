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Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! 12 Ağustos 2022 görev yeri değişen emniyet müdürleri!

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanırken görev yeri değişen emniyet müdürleri gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü ile 422 mülki idare amirinin görev yerinde değişiklik yapıldı. İşte, 12 Ağustos 2022 görev yeri değişen emniyet müdürleri listesi...

12.08.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü değişirken görev yeri değişen emniyet müdürleri araştırmaları hız kazandı. Kararname ile birlikte 422 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılırken  Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri merkeze alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı. İşte, 12 Ağustos 2022 görev yeri değişen emniyet müdürleri...

  • 329 KAYMAKAMIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

    1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

    İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi.

    AA'nın haberine göre; Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

    Göç İdaresi Başkanlığı'nda boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.

    Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.

    İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

  • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDA TERFİLER

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirildi ve bulundukları görevlere intibak atamaları yapıldı.

  • 13 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

    GÖREV YERİ DEĞİŞEN EMNİYET MÜDÜRLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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