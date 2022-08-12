329 KAYMAKAMIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi.

AA'nın haberine göre; Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nda boş bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer getirildi.

Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü Vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan Vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü oldu.