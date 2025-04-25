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        Haberler Dünya Emmanuel Macron: Putin yalan söylemeyi bırakmalı | Dış Haberler

        Emmanuel Macron: Putin yalan söylemeyi bırakmalı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li yetkililerle görüşürken barış istediğini söylediğini ancak saldırılara devam ettiğini ifade ederek "Başkan Putin yalan söylemeyi bırakmalı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:03
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        Macron: Putin yalan söylemeyi bırakmalı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "barış istediğini" söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda yalan söylemeyi bırakmasını istediğini ifade etti.

        Ulusal basındaki haberlere göre, Madagaskar'ı ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ateşkes müzakerelerine değindi.

        Macron, Fransa'nın halkların egemenliği ve devletlerin toprak bütünlüğünden yana olduğunu savunarak, "Fransa için çifte standart yoktur. Bu tutum Ukrayna, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Afrika kıtası için de geçerlidir." dedi.

        ABD'nin girişimiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birkaç hafta önce "koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini" aktaran Macron, bunun büyük bir jest olduğunu söyledi.

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        Macron, Putin'in ABD'li müzakerecilerle görüştüğünde "barış istediğini" söylediğini ancak aynı zamanda Ukrayna'yı bombalamayı sürdürdüğünü ifade etti.

        Putin'in yalan söylediğini ima eden Macron, "Yapmamız gereken tek bir şey var, tek bir şey. Bunu iki gün önce gece geç saatlerde görüştüğüm (ABD) Başkan (Donald) Trump'a da tekrar söyledim: o tek şey, Başkan Putin'in artık yalan söylemeyi bırakmasıdır." ifadesini kullandı.

        Macron, herkesin "Başkan Putin koşulsuz ateşkesi kabul edecek mi?" sorusuna yanıt beklediğini dile getirdi.

        Ukrayna halkının, uluslararası arenada tanınan sınırlar içinde ve kendi topraklarında barış içinde yaşama hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Macron, bu savaşta saldırgan tarafın Rusya olduğunu savundu.

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