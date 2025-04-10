Emlak Vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman ve nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken bir vergidir. Bu vergi, iki taksit halinde tahsil edilir. İlk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başlar ve 31 Mayıs'a kadar devam eder. İkinci taksit ise 1 Kasım'da başlar ve 30 Kasım'a kadar ödenmelidir.