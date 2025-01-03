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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız! - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve daha iyisini yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:39
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        "Daha iyisini yapmak zorundayız!"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, mücadelenin ardından konuştu.

        İşte genç oyuncunun o sözleri:

        Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız. İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız.

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