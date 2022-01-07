Emirhan Özhan'dan yeni şarkı

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"Derman" adlı şarkının söz ve müziği Emirhan Özhan'a ait olan parçanın mix, mastering ve aranjesi, yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan Baran Özhan tarafından yapılıyor.

SÜRPRİZ DÜET

Şarkıya sürpriz olarak Ferah Zeydan da eşlik ediyor. Emirhan Özhan, "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet. Çok başarılı bir çalışma oldu." dedi.

Özhan, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk Türkçe çalışması "Bir Anlatsam"ı yayınlamıştı.