Emir Uyar kimdir? sorusu dün magazin dünyasına bomba gibi düşen fotoğrafların ardından gündeme geldi. Türk işadamı Emir Uyar Mikonos'ta Adriana Lima ile el ele görüntülendi. Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi olan Emir Uyar'ın hayatından detaylar haberimizde.

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi. Uyar ayrıca, Venedik’te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli’ni hizmete açtı.

Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.

EMİR UYAR İLE ADRİANA LİMA EL ELE

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta objektiflere takıldı. İngiliz basını, Emir Uyar ile Adriana Lima'nın birlikte olduğunu iddia etti. Lima, geçtiğimiz yıl Metin Hara'dan ayrılmıştı.

İngiliz basını, Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti. Uyar ile Lima'nın, bir iş görüşmesi için bir araya geldiği de konuşuluyor. Ancak ikilinin el ele görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirecek nitelikte.