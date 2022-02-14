Emir Bozan kimdir?

Her hafta Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan fenomen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun diziseverler tarafından çok sevilen karakterlerinden Emir Bozan'ın hayatı araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Akli Film yapımcılığında seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterini usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor.
Dizinin kilit isimlerinden biri olan Emir Bozan'ın tarihte nasıl öldüğü Alparslan Büyük Selçuklu dizisi takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte her hafta sosyal medyada gündem olan Emir Bozan hakkında merak edilenler...
EMİR BOZAN KİMDİR?
Tuğrul Bozan ya da dizideki adıyla Emir Bozan2ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.
EMİR BOZAN TARİHTE NASIL ÖLDÜ?
Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi verilmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı. Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikti. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu olaydan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi.
Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.
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