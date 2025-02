SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha', bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

'Deha'da 'Kuduz' karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu, Habertürk'e rolüyle ilgili görüşlerini şöyle özetledi: Onun sağı solu belli olmayan yapısı, hikâyeye her an çeşitli gerilimler ve sürprizler katmaya gebe.

"HEM BEKLENMEDİK ÇATIŞMALARA HEM DE İŞ BİRLİKLERİNE YOL AÇACAK"

*'Deha'ya dâhil olmanızla birlikte hikâyede nasıl bir dinamizm oluştu? ‘Kuduz’ karakteri dizinin genel akışını nasıl etkiliyor?

‘Kuduz’ karakterinin ‘Deha’ dizisine dahil olması bence, hem beklenmedik çatışmalara hem de beklenmedik iş birliklerine yol açacak dinamikler getirdi. Onun sağı solu belli olmayan yapısı, hikâyeye her an çeşitli gerilimler ve sürprizler katmaya gebe.

* ’Kuduz’ karakteri sizce nasıl bir karakter, sizin gözünüzden anlatabilir misiniz?

‘Celal’, nam-ı diğer ‘Kuduz’ karakteri hayatını gayri meşru yollardan kazanan, kavgacı, risk almayı seven bir karakter. Duygularını ifade etme konusunda toplumdan ayrık bir doğası var. Toplumun genel normlarından itilmiş bir topluluğun parçası olduğu hem dış görünüşüne hem de davranışlarına yansıyor. Bu durum onun bir sonraki adımını beklenmedik ve sürprizlere gebe kılıyor.

* Kötü bir karakteri canlandırmanın zorlukları neler?

Bence en büyük zorluklardan biri kendi ahlaki ve etik değerlerimizden uzaklaşıp, kötü karakterlerin sert, vicdansız ve empati yoksunu doğalarıyla empati kurmaya çalışmak olsa gerek. Bu bazen psikolojik olarak zorlayıcı olabiliyor. Çünkü karaktere gerçek bir derinlik katmak için kötü karakterin sadece yüzeyde kötü olmadığını, onun da bir geçmişi, motivasyonları ve inançları olduğunu anlamak ve anlatmak gerekir. Bir de ben bunu çok şükür ki çok yaşamasam da İyi bir performans gösterdiğinizde bile, izleyicilerin karaktere duyduğu nefreti size yönlendirme riski vardır. İzleyiciler, gerçek hayattaki kişiliğinizi bilmeden karakterle sizi özdeşleştirebilir.

* Kötü karakterler, oyuncuların bakış açılarını genişletiyor mu? ‘Kuduz’ karakterini canlandırmak sizin oyunculuğunuza nasıl bir katkı sağlar?

Bir oyuncu, kötü karakteri sadece “kötü” olarak görmek yerine onun dünyasına girip motivasyonlarını anlamaya çalıştığında, insan doğasına dair daha derin bir kavrayış geliştirir. Bu da hem oyunculuğunu hem de genel hayata bakışını zenginleştirir. Kötü karakterler genellikle karmaşıktır, beklenmedik yönlere sahiptir ve geniş bir duygu skalasında hareket eder. Bu da oyuncunun duygusal esnekliğini artırır ve farklı karakterlere daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur. ‘Kuduz’ karakteri de bu bağlamlarda mesleğime elbette pek çok katkı sağlayacaktır.

* Kötü karakterler her zaman merak uyandırır. ‘Celal'in hikâyesinin ilerleyişinde izleyicileri şaşırtacak sürprizler var mı?

Elbette ki olacaktır ama bu sürprizleri izleyicilerde can sıkıntısı oluşturmamak adına açıklamasak sanırım daha iyi olur. (Gülüyor)

REKLAM

“SOSYAL MEDYA YORUMLARI BENİ MOTİVE EDİYOR”

*İzleyicilerin ‘Kuduz’ karakterine gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyada gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Canlandırdığım karakterlerin hemen hepsinde olduğu gibi geri dönüşler çok pozitif oldu. Bu yüzden sosyal medya yorumları beni her zaman motive ediyor. Bu anlamda izleyicilerimize teşekkür ediyorum.

*’Kuduz’ karakterinin gelecekteki bölümlerde nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsunuz?

Daha önce de belirttiğim gibi, ‘Kuduz’ karakteri doğası gereği her an her türlü gerilime ve sürprize imza atabilecek bir karakter.

*Karakteriniz hakkında izleyicilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

‘Kuduz'un bir mesajı varmış diyor ki; “Deha’ dizisini izlemeye devam etsinler, yollarına baksınlar, tamam?.” (Gülüyor)

REKLAM

“SET DIŞINDA AYIRDIĞIM EN ÖNCELİKLİ KONU AİLEM”

*Oyunculuk dışında çizim yaptığınızı, sanatın farklı dallarıyla da iç içe olduğunuzu biliyoruz… Set dışında neler yapıyorsunuz?

Set dışında zaman ayırdığım en öncelikli konu ailem yani eşim ve kızım. Onlarla özellikle evimizde huzurlu bir ortamda geçirdiğimiz kaliteli zamanlar benim bu hayatta açık ara en değer verdiğim şey. Bunun haricinde stres atmak için bilgisayar oyunu oynamayı ve resim yapmayı seviyorum.