DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü sahili İDO iskelesinde denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi.

Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cansız bedeni bota aldı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Cansız beden otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.