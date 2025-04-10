Yol çalışmalarına isyan eden esnaf Cuma Mazı, "Yaklaşık 10 senedir bu sokaktayım. Pandemi döneminde su altı giderleri değişilecek diye alan kazıldı. Bütün yol kapandı ancak burası bitmedi. Pandemi zamanındaki kazıda tarihi bir sur duvarına rastlandı. O zaman etrafını çevirdiler, yaklaşık 2 sene bekledi. Sonra etrafındaki korumayı kaldırdılar. Biz çalışmanın bittiğini düşünerek rahatladık. Kazı alanı nedeniyle aşırı trafik olduğundan dolayı insanlar bizim dükkanlara alışverişe gelmek istemiyor. Bizi bırakın, bu çalışmalardan dolayı insanlar Eminönü'ne gelmek istemiyorlar. Yolu ikiye ayırdılar, asfalt yaptılar, demir koydular. Demirleri tekrar kestiler. Bunların parası bütün insanlardan çıkıyor. Daha sonra tekrar başladılar, 2 ay yol kapanacak dediler. Burada 10 tane dükkan var, esnafız, ekmek yediğimiz için korktuk. Tekrar sur duvarına rastlandı ancak bilinen bir şeydi. Biz biliyoruz, onlar bunu bilmiyor muydu? 10 metre ileriden, 10 metre geriden alsalar zaten buradaki çalışma çoktan bitecekti. Tekrar başladıktan sonra yaklaşık 1.5 yıldır bu şekilde ve hala ne gelen var ne de giden. İlk sura pandemi zamanında rastladılar daha sonra üstü kapandı sonra yolu açtılar. Aynı şekilde çalışmayı yine buradan başlattılar ve biz yine burada sur duvarı olduğunu biliyorduk. Aynı şekilde sur duvarına yine rastladıkları için etrafını yine çevirdiler. Akıbeti ne olacak Allah bilir. Çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İBB'yi aradığımızda çalışma olacak, müze müdürleri gelecek diyorlar. Biz kimsenin gelip, gittiğini görmedik. Adamlar burayı bitiremedi, kazdılar, etrafını çevirdiler yine gittiler. 2019 yılından bu güne kadar burası böyle. Biz çalışmanın bir an önce bitmesini istiyoruz. Bize Avrupalı misafirler gelir. Onlar şunu söylüyor; bizim oralarda böyle bir durum olduğu zaman 3 saatlik işi var. 3 saatte onu kaldırırlar, orayı kapatırlar, çalışmayı bitirirler" diye konuştu.