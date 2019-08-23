18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Baran, eski eşi ve kızını kafeteryaya soktu. Ancak Fedai Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Eski koca, Emine Bulut'u, kızının gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B. de "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor. Küçük kızın, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıyor.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile bir çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

KARDEŞİ KONUŞTU

Yuva Mahallesi'nde yaşayan Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı. Olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak, görüşmek istediğini, bir süre sonra da ikilinin kent merkezinde karşılaştığını kaydeden Kazım Bulut, "Burada aralarında tartışma yaşanıyor. Dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'Konuşalım' diyerek, ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse müdahale etmiyor. Zaten dört- beş aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonra zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'Ünnesiz-babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı" dedi.

BUNLARA İNSAN DENİLMEZ'

Acılı kardeş, Fedai Baran'da babalık duygusunun bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Böyle karaktersizler, şerefsizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, bu adam dışarıda. Yine tekrar içimizde olacaklar. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu, ama senede toplasan beş defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

ÜNLÜLER EMİNE BULUT İÇİN AYAKTA

Kırıkkale'de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi. Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43),Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aralarında şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından #EmineBulut hashtagları açarak izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü şarkıcı Haluk Levent, "Bu ülkede kadın olmak! Çocuk olmak #EmineBulut ile ilgili tüm twitlerinizi okudum. @av_turgayozcan ve ekibi ile birlikte katile en ağır ceza verilmesi için uğraşacağız. Emine’nin evladı artık bizim evladımızdır! Ahbap’lar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Kırıkkale’de 38 yaşındaki E.B’nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.

Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KATİL KOCADAN AŞAĞILIK SÖZLER!

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Türkiye Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetine kilitlendi. Katil koca Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.

Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai Baran, 8 lira tutan ücret için 10 lira verip, para üstünü alıyor. Ardından bir tekel bayisine uğrayan katilin, 2 bira aldığı öğrenildi.