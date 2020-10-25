"ÇOCUK HER ZAMAN GÜZELDİR"

Jahovic, muhabirlerin "Emina Hanım evli olmadan çocuk evlat edinmek yasalara aykırı, bu nasıl olacak?" sorusunu, "Çocuk her zaman güzel arkadaşlar. Sizi seviyorum ama bunlar yeri olmayan sorular" şeklinde yanıtladı.