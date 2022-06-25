Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yeni sezon için hazırlıklarına takım çalışmalarına start verilmeden önce başladı.

TRT Spor'un aktardığına göre genç oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile bireysel olarak çalışmalarına start verdi.

2 sezondur kiralık olarak Boluspor forması giyen Bayram, antrenörü Kösemen ile birlikte günde çift antrenman yapıyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geçmişte birkaç kez sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de şans da bulan Emin Bayram, yeni sezonda formayı sırtına geçirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.