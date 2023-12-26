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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Emin Alper'in ilk oyunu ‘Öteki’nin afişi yayınlandı

        ‘Öteki’nin afişi yayınlandı

        Emin Alper'in Dostoyevski'nin zamansız eserinden uyarladığı ve yönettiği, 12 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da prömiyerini yapacak olan, 'Öteki' oyununun afişi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:11
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        'Öteki'nin afişi yayınlandı
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        Emin Alper'in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu Öteki’nin sanatseverlerle buluşacağı ilk gün için geri sayım başladı. Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen ‘Öteki’, kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı buluşturuyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici ile buluşacak.

        Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu size sorduracak oyun, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini gerçekleştirecek.

        Prömiyerin ardından, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak olan ‘Öteki’, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat’ta ise Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.

        Özgün uyarlaması ve sahne deneyimi ile izleyenlere çarpıcı bir kara komedi sunmaya hazırlanan oyunun biletleri satışta...

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        #Emin Alper
        #Öteki
        #tiyatro
        #OYUN
        #Maximum Uniq Hall
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