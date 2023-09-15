Emily Ratajkowski: Beni yemeğe çıkarın
Sebastian Bear-McClard'dan boşanan Emily Ratajkowski, kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle vakit geçirmeye hazır olduğunu belirtti. Ünlü model, flört kriterlerini yayınladığı videoyu paylaşarak, tekrar tekrar "Haydi, yapalım" diyen bir seslendirmeyi kullandı
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Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, 2018'de nikâh masasına oturduğu oyuncu Sebastian Bear-McClard'dan 2022'de boşanmıştı.
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"HAZIRIM"
Ayrılığın ardından, "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" şeklinde açıklamalarda bulunan Emily Ratajkowski, bu kez kendisiyle akşam yemeğine çıkmak isteyen herkesle vakit geçirmeye hazır olduğunu belirtti.
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"HAYDİ, YAPALIM"
Sebastian Bear-McClard'ın ihanetine uğrayan Emily Ratajkowski, paylaşımında tekrar tekrar "Haydi, yapalım" diyen bir seslendirmeyi kullandı.
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Adı Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anılan ünlü model, "Yeni bekar olan ben, beni akşam yemeğine götürmek isteyen herkesle çıkmaya karar veriyor" şeklinde konuştu.
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"EMİN DEĞİLİM"
Öte yandan 32 yaşındaki Emily Ratajkowski, daha önce, "Her ne kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulacabileceğimden emin değilim" itirafında bulunmuştu.
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"HUZURUMU KORUMAYA ODAKLANDIM"
Sylvester Apollo Bear adında bir çocuğu olan Emily Ratajkowski, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söylemişti.
Fotoğraflar: AP, AA
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