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Emily Blunt: Kızlarımın oyuncu olmasını istemiyorum - Magazin haberleri

Emily Blunt: Kızlarımın oyuncu olmasını istemiyorum

Kendisi gibi oyuncu olan John Krasinski ile evli olan Emily Blunt, kızlarının kendisinin izinden gelmesini istemediğini itiraf etti: Bu zor bir sektör

Giriş: 09.06.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 10 Temmuz 2010'da meslektaşı John Krasinski ile nikâh masasına oturan oyuncu Emily Blunt, çocuklarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 

  • Meslektaşlarının aksine çocuklarını kameralardan uzakta büyütmeyi tercih eden ve onların yüzünü göstermeyen Emily Blunt, kızları Hazel Grace ve Violet'in eşi John Krasinski ve kendisinin izinden gelerek oyuncu olmasını istemediğini söyledi. 

  • Harper's Bazaar Dergisi'nin İngiltere edisyonuna konuşan Emily Blunt, sektörde kadınların erkeklere göre çok daha fazla dış görünüşleriyle yargılandığını belirtti. 

  • "ZOR BİR SEKTÖR"

    Emily Blunt, "İnsanlar bana 'Kızım oyuncu olmak istiyor' dediğinde geriliyorum ve 'Sakın yapma' demek istiyorum. Çünkü bu zor bir sektör ve büyük hayal kırıklığı yaratabiliyor. Pek çok insan size olayları kişisel algılamamanızı söylüyor ama bu tamamen kişisel, özellikle de nasıl göründüğünüze göre değerlendiriliyorsanız. Yani işin bu tarafına katlanmak zorundasınız" diye konuştu. 

  • "ŞÖHRETİM ÇOCUKLARIM İÇİN HEYECAN VERİCİ DEĞİL"

    Hollywood'daki büyük başarısının çocukları için hala heyecan verici olmadığını ve kendisini şöhretiyle bağlantısız hissettiğini de ifade eden Emily Blunt, şöyle dedi: Kendimi bir reklam panosunda gördüğümde, onunla tam bir ayrışma yaşıyorum. 'Bu da kim?' Ve çocuklarımın da aynı şeyi yaptığını görebiliyorum: 'Ah, işte annem' diyebilirler ama bu onlar için heyecan verici değil. Onlar için heyecan verici olan, onları okuldan alıp yüzmeye götürebildiğim zamanlar.

  • "EMILY OLMASA HİÇBİR YERE GELEMEZDİM"

    Öte yandan Emily Blunt'ın eşi John Krasinski, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin ardından Emily Blunt ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu açıklamıştı.

  • "O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim" diyen John Krasinski, "Günlük olarak, kesinlikle kariyer açısından ve bir baba olarak da beni yaptığım her işte her gün daha iyi olmaya itiyor. Bir sonraki günü iple çekiyorum çünkü bir öncekinden daha iyi olacağını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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