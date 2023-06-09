"ŞÖHRETİM ÇOCUKLARIM İÇİN HEYECAN VERİCİ DEĞİL"

Hollywood'daki büyük başarısının çocukları için hala heyecan verici olmadığını ve kendisini şöhretiyle bağlantısız hissettiğini de ifade eden Emily Blunt, şöyle dedi: Kendimi bir reklam panosunda gördüğümde, onunla tam bir ayrışma yaşıyorum. 'Bu da kim?' Ve çocuklarımın da aynı şeyi yaptığını görebiliyorum: 'Ah, işte annem' diyebilirler ama bu onlar için heyecan verici değil. Onlar için heyecan verici olan, onları okuldan alıp yüzmeye götürebildiğim zamanlar.