Emilia Clarke: Çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok

'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, projede geçirdiği 'üzücü' dönemi anlattı. Güncel çalışmaları hakkında konuşan Clarke, 2018'de sona eren ancak spin-off dizisi 'House of the Dragon'la devam eden projedeki deneyimini paylaştı.