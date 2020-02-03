Emel Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Emel Yıldırım sokakta yaşayan insanlara yardım etmek için harekete geçti. İşte, Emel Yıldırım hakkında detaylar...

EMEL YILDIRIM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen İzmirli olan Emel Yıldırım, 1974’te İstanbul’da dünyaya geldi. Meslek lisesi hazır giyim bölümünden mezun olan Emel Yıldırım, 1993’te Türkiye güzellik yarışmasına katılarak ikinci oldu. Yarışmanın ardından moda ile tanışan Emel Yıldırım, yaptığı tasarımlarla tüm dikkatleri üzerine çektikten sonra, yaşamına modacı olarak devam etti.

2000 yılında kendi ismini verdiği ilk giyim mağazasını açan Emel Yıldırım’ın 2006’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği ilk defilesi olan Ay Çarpması yoğun ilgi ve beğeni topladı. Bunun ardından Nişantaşı’nda ikinci mağazasını açan Emel Yıldırım, ünlü iş insanı Erdal Acar‘la 19 sene boyunca evli kaldı. 2014’te evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren çift, birbirlerinden maddi ya da manevi herhangi bir şey talep etmedi. Ayrılıklarının hemen ardından ihanet dedikoduları ortaya çıktı fakat Yıldırım bu duruma itiraz etti. Bu evliliklerinden Emrecan ve Cansu adında 2 çocuğu vardır.

Günümüzde kendi markasını oluşturduğu kozmetik ve parfüm ürünlerini satışa sunan Emel Yıldırım, Emel Acar ile En Baştan ve Emel Acar ile Yenidendir programlarını sunmuştur.