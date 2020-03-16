Sanatçı Emel Sayın, şu aralar tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evde vakit geçirerek önlem alan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sayın, kedisi Pati ile koltukta oyun oynarken çekilen neşeli anların videosunu, "Ev halleri" ifadelerini kullanarak paylaştı. Sayın'ın videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.