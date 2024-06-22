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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye kira, gıda ve fatura yardımı geliyor! Emekliye bölgesel destek nedir, ne zaman çıkacak?

        Emekliye kira, gıda ve fatura yardımı geliyor! Emekliye bölgesel destek formülü nedir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. 10 bin TL emekli maaşı alan vatandaşlara, yaşadığı bölgenin ekonomik koşullarına göre kira, gıda ve fatura yardımı yapılması hedefleniyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da şu ana kadar bilinen detayları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:18
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        • 1

          Bu sene 'emekli yılı' olarak ilan edilen 2024'te, emekliler için bir düzenlme daha yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "emekliye bölgesel destek" adı altında yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ayrıntıları henüz netleşmese de 10 bin TL alan emeklilerin kira, fatura ve gıda giderleri konusunda desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, 'emekliye bölgesel destek' formülünde bilinen tüm detaylar...

        • 2

          EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?

          Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.

        • 3

          EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?

          Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,

          Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,

          Kişinin kirada oturması şartı aranacak.

        • 4

          EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirilecek; ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.

        • 5

          TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELEBİLİR Mİ?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.

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