Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 6 PUANDAN FAZLA FARK

Emekli memur aylıkları memur maaşlarına paralel artırılıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerine göre ocak ayında emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR’lu emeklilerin aylıklarına yapılan zam arasında 6,42 ile 6,51 dolayında fark olacak. Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR’lulardan daha yüksek zam alacaklar.

Memurların toplu sözleşmesi iki yılda bir yenileniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.

2024 yılı ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Kanunla fark kapatıldı ve zam oranı yüzde 49,25’te eşitlendi.

Sonraki 6 aylık dönemlerde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam memur emeklilerinden daha yüksek gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.

En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.